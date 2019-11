Luftverkehr : Kabinen-Gewerkschaft und Lufthansa ringen um Schlichtung

Mitglieder der Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO demonstrieren am Flughafen für bessere Tarife. Foto: dpa/Boris Roessler

Frankfurt Nach dem 48-stündigen Streik geht es in vertraulichen Gesprächen um einen Ausweg aus der festgefahrenen Situation. Weitere Ausstände sind möglich.

Nach dem zweitägigen Streik der Flugbegleitergewerkschaft Ufo bei der Lufthansa wollen beide Seiten wieder ins Gespräch kommen. Dem Vernehmen nach sollen sie am Sonntag an einem geheimen Ort über eine mögliche Schlichtung des Tarifkonflikts beraten. Lufthansa und Ufo vereinbarten aber striktes Stillschweigen zu Details. Man brauche die Vertraulichkeit, um schwierige juristische Fragen auszuräumen, hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr im Vorfeld gesagt. „Wenn wir schlichten, muss das Ganze juristischen Halt haben.“ Auch die Gewerkschaft wollte sich am Sonntag nicht zu dem Verlauf der Gespräche äußern.