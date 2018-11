JVA in Kleve: Zu Unrecht Inhaftierter hat tödliches Feuer selbst gelegt

Düsseldorf Es sei ausgeschlossen, dass ein Kurzschluss zu dem Unglück geführt habe, erklärte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU). Der Syrer harrte 15 Minuten in dem Feuer aus, bevor er auf sich aufmerksam machte.

Der wegen einer Verwechselung wochenlang inhaftierte Syrer, der nach einem Zellenbrand starb, legte das Feuer selbst. Das ergibt sich aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des NRW-Justizministeriums an den Landtag. Das 60-seitige Papier soll am Mittwoch im Rechtsauschuss diskutiert werden. Laut einem Gutachten habe der junge Syrer sehr kurz nach 19 Uhr am 17. September selber mit einem Feuerzeug ein Feuer an seiner Metratze gelegt. Es sei ausgeschlossen, dass ein Kurzschluss zu dem Unglück geführt habe, erklärte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU). Erst gegen 19.19 Uhr habe der Syrer dann das Wachpersonal versucht, mit einer Gegensprechanlage zu erreichen – doch dieser Anruf wurde von einem Mitarbeiter nach wenigen Sekunden weggedrückt weil dieser gerade mit einem anderen Häftling ein Telefonat führte. Erst einige Minuten später wurde die Einzelzelle dann geöffnet – wahrscheinlich weil Häftlinge einer anderen Zelle im Stock darüber den starken Rauch gemeldet hatten. Amed A. kam den Wärtern taumelnd entgegegen, zwei Wochen später starb er im Krankenhaus. „Dieser Tragik kann sich keiner entziehen“, sagte Biesenbach, dem der Tod des Mannes offensichtlich noch immer nahe geht.