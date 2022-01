Lieferstopp für Tausende Kunden : Justiz prüft Verfahren gegen Energie-Discounter

Düsseldorf Die Kaarster Unternehmen Stromio und Gas.de ließen Tausende Kunden mit plötzlichen Kündigungen im Regen stehen. Nun prüft die Staatsanwaltschaft Ermittlungen. Der Anwalt der Unternehmen sagt eine sachgerechte Abwicklung der Kundenbeziehungen zu.

Gas.de und Stromio sitzen in Kaarst, beide in der Girmes-Kreuz-Straße 55. Beide bieten unter dem Namen Grünwelt Ökostrom und klimaneutrales Gas an. Die Werbebotschaften sind poppig: „unschlagbar günstig“ und „Wir machen die Welt ein bisschen grüner“.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf prüft, ob sie ein Ermittlungsverfahren einleitet: „Im Zusammenhang mit Kündigungen durch Gas- und Stromanbieter liegt der Staatsanwaltschaft Düsseldorf eine Strafanzeige vor“, erklärte die Staatsanwältin. „Derzeit wird der Anfangsverdacht geprüft, also ob es zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine mögliche Straftat gibt. Die Bejahung eines solchen Anfangsverdachts ist erforderlich, um strafrechtliche Ermittlungen einleiten zu können.“ Grundsätzlich prüft die Justiz in solchen Fällen, ob es sich um Vermögensdelikte handelt.

Stromio und Gas.de ließen über den Anwalt mitteilen: „Unsere Mandanten bedauern es ausdrücklich, dass Erdgas- und Stromlieferverträge aufgrund der historisch einmaligen Preisentwicklung am Energiemarkt gekündigt werden mussten.“ Der Gas- und Strompreis für Lieferungen in der Winterzeit habe sich auf den Beschaffungsmärkten in der Spitze um mehr als 400 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht. „Vor diesem Hintergrund bitten unsere Mandanten ihre Kunden um Verständnis, dass Verträge gekündigt werden mussten. Unsere Mandanten werden bestehende Kundenbeziehungen sachgerecht und kundenorientiert abwickeln“, so die Anwälte. Stromio hatte im Dezember alle Stromverträge gekündigt, Gas.de seine Gasverträge.