Alkohol ab 18 Jahren, Tiktok ab zwölf Jugendorganisationen kritisieren Blienerts Forderungen scharf

Teilweise Zustimmung erhält Blienert dagegen von den Jungen Liberalen NRW: Die Vorschläge seien ein erster Schritt in eine richtige Richtung, würden aber zu kurz greifen, so der Landesvorsitzende Alexander Steffen. „Das Verbreiten von chinesischer und oftmals auch rechtsradikaler Propaganda, sowie das Veruntreuen von Daten verhindert man nicht mit umgehbaren Inhaltsbeschränkungen: Diese App muss vom Markt“. Die jungen Liberalen lehnen den Vorschlag „Alkohol erst ab 18“ ab. Die bestehenden Altersbeschränkungen seien ausreichend. „Viel eher sollten junge Menschen verantwortungsvoll an Alkohol herangeführt werden, um Risiken einschätzen zu können“, so Steffen. „Pauschale Verbote erreichen, wie wir es bei Cannabis gesehen haben, das absolute Gegenteil.“