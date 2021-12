Joachim Nagel folgt auf Jens Weidmann : Eine gute Wahl für die Bundesbank

Meinung Auf die erste Frau an der Spitze der Bundesbank müssen wir weiter warten. Doch mit Joachim Nagel ist ein guter Nachfolger für Jens Weidmann gefunden. Auch der Karlsruher wird in der EZB ein Mahner für einen stabilen Euro sein.

Mit dem Start der Währungsunion hat die Deutsche Bundesbank an Macht und Glanz verloren, auch wenn das mancher Notenbanker in Frankfurt noch immer nicht wahrhaben will. Doch weiterhin spielt der Bundesbank-Präsident eine zentrale Rolle in der europäischen Geldpolitik. In Joachim Nagel hat Jens Weidmann nun einen würdigen Nachfolger gefunden. Es spricht für den neuen Stil in Berlin, dass die Ampel sich auch auf diese Personalie schnell und weitgehend geräuschlos verständigen konnte.