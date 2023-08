Lebensmittelhandel Jetzt liefert auch Aldi Süd

Dem Trend hat sich Aldi Süd lange verschlossen. Aber für alle Zeiten entziehen mag sich der Mülheimer Discounter dem auch nicht. Und so folgt auf eine Testphase im Juni bei Beschäftigten rund um die Mülheimer Unternehmenszentrale die Fortsetzung des Pilotprojekts, dieses Mal mit echten Kunden aus Mülheim und Teilen des Duisburger und Oberhausener Stadtgebiets. Die müssen sich bei Aldi registrieren lassen, danach soll in den kommenden Wochen der Lieferdienst in der Praxis starten. Kundinnen und Kunden in den drei Ruhrgebietsstädten könnten ab sofort online und per App Tausende Produkte zum selben Preis wie im Geschäft einkaufen, erklärte Aldi Süd. Ab einem Einkaufswert von 50 Euro sei die Lieferung kostenlos, bis dahin fällt bei einem Mindesteinkaufswert von 20 Euro eine Liefergebühr von 4,50 Euro an.