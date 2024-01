Luxuskaufhäuser KaDeWe Group stellt Insolvenzantrag

Mitten in die düstere Voraussage für jene, die Benko und Co. Geld gegeben haben, platzte dann auch noch die Nachricht, dass die KaDeWe Group Insolvenz angemeldet hat. Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg habe dem Antrag bereits stattgegeben und den Rechtsanwalt Christian Graf Brockdorff zum vorläufigen Sachwalter bestellt, teilte das Unternehmen am Montag mit. In der KaDeWe Group sind die Luxuskaufhäuser gebündelt – der gleichnamige Einkaufstempel in Berlin, das Oberpollinger in München und das Altershaus in Hamburg. Das Carschhaus in Düsseldorf soll der vierte Store der Gruppe werden. Das Unternehmen will das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durchlaufen. Das heißt: Die bisherige Geschäftsführung kann im Amt bleiben, Brockdorff steht dem Management als Sanierungsexperte zur Seite. Das Düsseldorfer Carsch-Haus wiederum gehört zu Signa Prime.