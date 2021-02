Die Idee kam Jeff Bezos in New York: ein Online-Buchhandel. Dieses Vorhaben stellte er seinem damaligen Chef David E. Shaw vor - der die Idee gut fand, ihn jedoch darauf hinwies, dass er schon einen Job habe. Gemeinsam mit seiner Frau MacKenzie wagt Bezos den Absprung, weg von den gut bezahlten Wall-Street-Jobs nach Seattle in die Selbstständigkeit und Ungewissheit. So wurde Amazon.com 1994 in einer Garage gegründet.