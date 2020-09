Studie zeigt verändertes Verhalten während Corona-Krise :  Jeder Zehnte kauft Essen online

Exklusiv Düsseldorf In der Corona-Pandemie ist die Beliebtheit von Lebensmittel-Lieferdiensten gestiegen. Bislang handelt es sich weiterhin um ein Nischengeschäft – doch es gibt bereits deutliche Ausnahmen.

Die Zahlen erscheinen zunächst niedrig, der Online-Markt für Lebensmittel gilt allerdings in Deutschland angesichts des harten Preiskampfes durch die Stärke von Discountern wie Aldi oder Lidl als eines der schwierigsten Geschäfte überhaupt. Das Angebot von Lebensmittel-Lieferdiensten wie Picnic oder Flaschenpost wird dabei speziell in Großstädten und Metropolregionen zunehmen genutzt. In der Befragung gaben 37 Prozent der über 18-Jährigen in Großstädten an, Lieferdienste schon mal genutzt zu haben. Elf Monate zuvor waren es erst 28 Prozent. In mittelgroßen Städten und Kleinstädten haben 26 Prozent der Befragten das Angebot schon mal genutzt (2019: 17 Prozent). Am häufigsten ließen sich die Leute dabei Getränke und trockene Lebensmittel wie Nudeln liefern.