Schuldneratlas von Creditreform : Jeder Zehnte in NRW ist überschuldet

Foto: voba/Erwin Wodicka

Düsseldorf Zwar sinkt der Anteil bei den Erwachsenen über 18 Jahre erneut. Aber wegen der hohen Inflation und der stark gestiegenen Energiekosten droht eine Wende zum Schlechteren. In NRW schneidet Gelsenkirchen am schlechtesten ab.

Von Georg Winters

Düsseldorf Die Überschuldung der Haushalte in NRW sinkt im zu Ende gehenden Jahr zwar erneut, doch das bedeutet noch längst keine Entwarnung für die Schuldenproblematik in vielen Haushalten des Landes. „Viele finanzielle Belastungen sind angesichts der anhaltend hohen Inflation und den explodierenden Energiekosten noch nicht beim Verbraucher angekommen. Eine Trendwende ins Negative droht“, schreibt die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in ihrem neuesten Schuldenatlas.

Der Atlas zeigt, wie sich die Überschuldung (liegt vor, wenn Einkommen und Vermögen die Schulden nicht mehr decken können) in den Landkreisen und kreisfreien Städten Deutschlands entwickelt. Eine genaue Prognose über die weitere Entwicklung wollen die Experten unter anderem wegen der Unsicherheiten um den Fortgang des Krieges in der Ukraine und die Inflation nicht abgeben.

Die Überschuldungsquote gibt den Anteil überschuldeter Personen an der Zahl aller Erwachsenen an. Sie liegt in Nordrhein-Westfalen bei rund zehn Prozent. Das sind rund 0,4 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr, aber die Quote liegt immer noch deutlich über dem Bundesdurchschnitt von knapp 8,5 Prozent. Die absolute Zahl der überschuldeten Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland beträgt etwa 1,5 Millionen, knapp 60.000 weniger als im Vorjahr. Bundesweit sind es rund 5,9 Millionen Menschen. Angaben über die durchschnittliche Schuldenhöhe macht die Untersuchung nicht.

Dass sich die Lage zuletzt sowohl bundes- als auch landesweit entspannt hat, liegt nach Angaben von Patrik-Ludwig Hantzsch, dem Leiter der Wirtschaftsforschung bei Creditreform, unter anderem daran, dass staatliche Hilfsprogramme für die Unterstützung von Unternehmen sowie Verbraucherinnen und Verbrauchern aufgelegt wurden (sowohl in der Corona-Krise als auch nun beispielsweise durch den Gaspreisdeckel). Zudem konnten die Menschen in Zeiten des Lockdowns weniger Geld ausgeben, und sie haben sich selbst auch verstärkt das Sparen auferlegt. Die Konsumzurückhaltung sei deutlich spürbar, so Hantzsch. Aber auch das schützt nicht vor der Gefahr der Überschuldung. Denn das, was die Menschen im Laufe der Pandemie gespart haben, ist nicht selten schon wieder verbraucht. „Das trifft jetzt vor allem Geringverdiener, die auch in normalen Zeiten nicht viel auf die Seite legen können“, so Hantzsch. Für manche von ihnen wird dann die Lage prekär.

In NRW trifft die Überschuldung Gelsenkirchen am stärksten. Dort liegt die Verschuldungsquote bei 16,94 Prozent. Das heißt: Im Durchschnitt ist jeder sechste Einwohner über 18 der Stadt im Ruhrgebiet überschuldet. Nur unwesentlich besser schneiden in der Statistik Herne, Duisburg und Hagen ab. Rechnet man Wuppertal auf Platz zehn auch noch ein, liegen fünf kreisfreie Städte in NRW in den unrühmlichen Top Ten. Die Liste dieser zehn Städte mit der bundesweit höchsten Quote wird von Bremerhaven angeführt, dahinter kommt schon Gelsenkirchen. Am besten schneiden in Nordrhein-Westfalen Coesfeld und Münster ab. Tendenziell ist die Verschuldung höher, je größer die Stadt ist. Unter den Großstädten liegt die Millionen-Metropole Köln auf Rang 29, die Landeshauptstadt Düsseldorf auf Platz 32. Bonn schneidet als Vierter sehr gut ab.

Eines der großen Probleme, das die Studienautoren in nächster Zeit sehen, sind die stark gestiegenen Energiekosten. „Insgesamt 15,6 Millionen Menschen in Deutschland sind gefährdet, diese Rechnungen nicht sofort bezahlen zu können“, sagte Stefan Vila, Geschäftsführer von Creditreform Boniversum, einer Creditreform-Tochter, die mit verantwortlich ist für die Zusammenstellung der Daten im Schuldenatlas. Diese Zahl entspricht etwa 7,8 Millionnen Haushalten, was wiederum etwa ein Fünftel aller Haushalte in Deutschland ausmacht.