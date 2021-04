Corona-Krise : Jeder dritte Bierbrauer muss Mitarbeiter kündigen

Die Fassbier-Abfüllung ist zum Erliegen gekommen. Foto: dpa/Armin Weigel

Düsseldorf Nach der gesetzlichen Notbremsen-Lösung sinkt die Wahrscheinlichkeit auch für rasche Außenöffnungen in der Gastronomie. Das trifft viele Bierbrauer hart. Das volle Desaster könnte erst Anfang 2022 sichtbar werden.

Von Georg Winters

Mehr als 28.000 Mitarbeiter hatten die deutschen Brauereien, die mehr als 20 Beschäftigte haben, Ende 2019 noch. Da war die (Bier)-Welt noch ziemlich in Ordnung, weil die Pandemie in Deutschland noch nicht ausgebrochen war. Binnen eines Jahres ist die Zahl um fast 1000 geschrumpft, mehr als drei Prozent der Belegschaft sind also weg. Jeder dritte Betrieb ist einer aktuellen Umfrage zufolge nicht um betriebsbedingte Kündigungen herumgekommen, nachdeml die Gastronomie seit fast genau einem halben Jahr stillsteht. Und das droht noch viel schlimmer zu werden. „Das volle Ausmaß des Desasters wird wahrscheinlich erst 2022 sichtbar, wenn beispielsweise die Steuerstundungen wegfallen und Versicherungsprämien nachgezahlt werden müssen“, sagt Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes. Bereits Ende des Monats lebt die Insolvenzantragspflicht wieder auf, danach könnten schon erste Unternehmen aufgeben müssen. Was wiederum auch für andere Wirtschaftszweige gilt.

Ein kleiner Funke Zuversicht, der sich jüngst im Kreis der Brauer entzündet hatte, scheint schon fast wieder erloschen zu sein. In einer Verbandsumfrage hatte sich jüngst eine Mehrheit von Branchenvertretern noch halbwegs zuversichtlich gezeigt, dass zumindest die Außengastronomie im Mai würde wieder öffnen können. Doch das steht in der Diskussion um eine bundeseinheiliche Notbremsen-Regelung, bei Inzidenzzahlen teilweise weit über 200 auch in Nordrhein-Westfalen und der nächsten Streichorgie bei Volksfesten und anderen Veranstaltungen stark in Frage. „Modellversuche wären sehr wichtig, so weit die epidemiologische Lage das zulassen würde“, sagt Eichele. Aber das nicht in Sicht.

Die Lage der Brauer wird immer trostloser. Insgesamt hat die Branche im ersten Quartal des laufenden Jahres ein Drittel der Umsätze eingebüßt. „Im Januar und Februar haben wir unter dem Strich 300 Millionen Liter Bier verloren“, so Eichele. Nehme man die Betriebe mit viel Gastronomie (also mit hohem Fassbieranteil), betrage der Umsatzrückgang bis zu 85 Prozent, so der Geschäftsführer zu den aktuellen Zahlen. Die Fassbierabfüllung ist bekanntlich zum Stillstand gekommen. Was den Nebeneffekt hat, dass diese Anlagen auch mehr als bisher gewartet werden müssen.

Die Konsequenzen auch auf der Personaseite sind zwingend: Etwa 85 Prozent der Betriebe schickten Beschäftigte in Kurzarbeit (unter anderem die Außendienstler, die die Gastronomen besuchen). Zudem verschoben vier von fünf Brauern teils dringend nötige Investitionen – beispielsweise in Abfüllanlagen und die Logistik. Und: Wegen der Folgen der Pandemie beklagt über ein Viertel der Brauereien Engpässe bei der Beschaffung etwa von Flaschen, Bierkästen und Kartonagen. „Andererseits sind auch Engpässe in der Produktion und bei der Belieferung des Handels mit Flaschenbier entstanden“, so der Verband. Die Kapazitäten reichen manchmal einfach nicht aus.