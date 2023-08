“Erhebliches Sturzrisiko“ für Zweiräder Jede dritte Straße hat Mängel in den Kommunen

Die meisten Investitionen in Höhe von 283 Milliarden Euro sind erforderlich, um die häufig maroden Straßen und Brücken zu modernisieren. Davon entfallen laut Studie allein rund 30 Milliarden Euro auf NRW. Das sind mit knapp elf Prozent deutlich weniger, als nach dem Bevölkerungsanteil in Höhe von 21 Prozent zu erwarten wäre. Stefan Gerwens, Leiter des ADAC-Ressorts Verkehr, meinte, der unerwartet niedrige Anteil von NRW läge daran, dass die Lage in vielen anderen Bundesländern oft noch deutlich schlechter sei bekannt. Es sei aber überall nötig, schnell zu handeln und mehr zu investieren: „Jeder unserer Wege beginnt und endet auf kommunalen Verkehrsnetzen, egal ob wir als Fußgänger, Radfahrer, mit Bus und Bahn oder im Auto unterwegs sind.“ Schlaglöcher in Straßen seien nicht zu akzeptieren, sie würden für jeden Zweiradfahrer „ein erhebliches Sturzrisiko“ bedeuten.