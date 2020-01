Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung : Deutsche Wirtschaft überwindet Schwächephase

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier bei einem Event in des Germand Marshall Fund in Washington im Juli 2019. Foto: REUTERS/REUTERS PHOTOGRAPHER

Berlin Im vergangenen Jahr hat die deutsche Wirtschaft merklich an Tempo verloren, der Konjunkturboom ist damit vorerst vorbei. Vor allem der Export schwächelt. Wie geht es weiter?

Die Bundesregierung sieht die deutsche Wirtschaft nach einer Schwächephase wieder auf einem besseren Weg. „Die Aussichten haben sich aufgehellt“, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch in Berlin. In ihrem Jahreswirtschaftsbericht rechnet die Regierung für 2020 mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,1 Prozent. „Die Wirtschaft wird sich in diesem Jahr besser entwickeln, als noch im letzten Jahr erwartet“, sagte Altmaier. Das Jahr 2020 hat allerdings mehr Arbeitstage.