Auswirkungen der Corona-Pandemie : Einbruch der Weltwirtschaft weniger dramatisch als befürchtet

Washington Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat eine neue Prognose vorgelegt. Es bleibt bei einem starken Rückgang der Konjunktur, doch dank staatlicher Unterstützung ist der Fall weniger tief.

Die Weltwirtschaft dürfte den Corona-Schock nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) etwas besser verkraften als zunächst befürchtet. In diesem Jahr sei mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um rund 4,4 Prozent zu rechnen, hieß es am Dienstag in einer neuen IWF-Prognose. Damit hob der Währungsfonds seine Vorhersage vom Juni um 0,8 Prozentpunkte an. „Wir gehen von einer etwas weniger heftigen, aber immer noch tiefen Rezession aus“, erklärte IWF-Chefvolkswirtin Gita Gopinath.