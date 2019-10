IW-Studie : Migranten mit guten Deutschkenntnissen haben gleiche Jobchance

Berlin Migranten mit sehr guten Deutschkenntnissen haben am deutschen Arbeitsmarkt gleiche oder sogar bessere Chancen auf gute Jobs und hohe Gehälter als Einheimische. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft hervor.

Die Studie liegt unserer Redaktion vor. Demnach erzielen Zuwanderer in Deutschland „bei gleichem Sprachniveau in Deutsch und gleichem Bildungsstand“ gleich hohe Löhne wie Einheimische, schreibt Studienautor Wido Geis-Thöne auf der Basis umfangreicher Datenauswertungen. Deutlich werde aus der Auswertung auch, „dass die höhere Erwerbslosigkeit der Zuwanderer zumindest zu bedeutenden Teilen auf ihr geringeres Sprachniveau zurückgeht“, so Geis-Thöne. „Der Spracherwerb ist der Schlüssel zur erfolgreichen Integration in den deutschen Arbeitsmarkt.“