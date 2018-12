Studie belegt : Migrantenkinder haben geringere Jobchancen

Kinder aus Migrantenfamilien geraten aufgrund von Sprachdefiziten in der Schule oft ins Hintertreffen. Foto: arfi

Berlin Nur gut zwei Drittel der 25- bis 44-Jährigen ausländischer Herkunft sind erwerbstätig. Das geht aus einer IW-Studie hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Die Gründe sind der relativ niedrige Bildungsstand und schlechte Deutschkenntnisse.

Personen mit Migrationshintergrund haben in Deutschland schlechtere Erwerbs- und Einkommensperspektiven als andere. Das erklärt sich vorwiegend mit deren relativ niedrigem Bildungsstand und mit Lücken bei den Deutschkenntnissen. Auch wenn sie in Deutschland geboren oder im Kindesalter zugewandert sind, erreichen sie am Ende ihrer Bildungslaufbahn oftmals nicht das gleiche Bildungsniveau wie Personen ohne Migrationshintergrund. Das geht aus einer Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die unserer Redaktion vorliegt.

So belief sich im Jahr 2017 der Anteil der Erwerbstätigen bei den 25- bis 44-Jährigen mit Migrationshintergrund auf 72,3 Prozent. Der Anteil fiel damit um rund 15 Prozentpunkte niedriger aus als bei Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund (87,2 Prozent), heißt es in der Studie. Dabei lag der Wert für die im Inland geborenen Personen mit Migrationshintergrund mit 77 Prozent ebenfalls niedriger, und zwar um mehr als zehn Prozentpunkte. Im Jahr 2007 waren die Abstände bereits ähnlich groß – mit Erwerbstätigenanteilen von 67,9 Prozent bei allen 25- bis 44-Jährigen mit Migrationshintergrund, 73 Prozent bei den in Deutschland Geborenen mit Migrationshintergrund und 83,3 Prozent bei den Personen ohne Migrationshintergrund. Gleichzeitig war im Jahr 2017 die Zahl der Erwerbstätigen mit einem Einkommen unterhalb der Armutsrisikoschwelle bei Menschen mit Migrationshintergrund mit 14 Prozent mehr als doppelt so hoch wie bei solchen ohne Migrationshintergrund (6,1 Prozent). Auch bei den im Inland geborenen Erwerbstätigen mit Migrationshintergrund waren es mit 9,9 Prozent mehr als anderthalb mal so viele.



Überproportional viele 18- bis 20-Jährige mit Migrationshintergrund verfolgten im Jahr 2016 weder einen akademischen noch einen beruflichen Bildungsweg, warnt das IW in seiner Studie. So liege der Anteil bei den in Deutschland Geborenen bei 25,2 Prozent und bei den bis zum Alter von zwölf Jahren Zugewanderten bei 28,3 Prozent im Vergleich zu 17 Prozent bei denjenigen ohne Migrationshintergrund. Besonders problematisch sei, dass sich mit 11,1 Prozent der in Deutschland Geborenen und 13,4 Prozent der bis zum Alter von zwölf Jahren Zugewanderten ein bedeutender Teil nicht mehr im Bildungssystem befinde. Bei diesen Personen sei die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass sie doch noch einen berufsqualifizierenden Abschluss erreichen.