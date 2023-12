Ansiedlung von Intel gefährdet Chip-Branche fehlen immer mehr Fachkräfte

Der Mangel zeigt sich in akademischen und in Ausbildungsberufen. Bei jeder zweiten Stelle, die nicht besetzt werden kann, werden demnach Beschäftigte mit Berufsausbildung gesucht. Aktuell fehlen hier über 40.000 qualifizierte Bewerber; dies ist ein Plus von 49 Prozent gegenüber dem Jahresdurchschnitt 2021/22. Groß und schnell wachsend ist der Bedarf an Fachkräften für elektrische Betriebstechnik und Mechatronik. Zudem sind Fachkräfte in der Schweiß- und Elektrotechnik sowie technische Servicekräfte für die Instandhaltung gesucht.