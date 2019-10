EU-Austritt Großbritanniens : Brexit bringt deutscher Industrie Standortvorteile

Berlin Der drohende Brexit Ende Oktober bedeutet für deutsche Industrieunternehmen neben vielen Nachteilen auch Standortvorteile. Das zeigt das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW) am Beispiel der Pharmaindustrie in einer noch unveröffentlichten Studie, die unserer Redaktion vorliegt.

Deutschland sei schon heute Kernland der europäischen Pharmaindustrie. 21 Prozent der in der europäischen Pharmabranche Beschäftigten arbeiteten in Deutschland. Hier würden 15 Prozent des gesamten Branchenumsatzes in der EU erzielt und über 18 Prozent der Bruttowertschöpfung. Das besondere Interesse an Deutschland sei in seiner geografischen Lage in der MItte Europas begründet, aber auch in der Größe seines Absatzmarktes. Zudem würden die international anerkannte deutsche Ausbildung, leistungsstarke Regionen und eine hervorragende Forschungslandschaft für Deutschland als Standort sprechen. Fast ein Drittel aller Beschäftigten der europäischen Pharmaforschung arbeiteten in Deutschland, so das IW.