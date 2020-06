Repräsentative Studie des IW : 85 Prozent der Firmen nutzen bei der Ausbildung digitale Lernmedien

Junge Leute im Berufskolleg Neantertal in Mettmann. Foto: Frank Bär, Berufskolleg Neandertal

Berlin Rund 85 Prozent der deutschen Unternehmen und damit die breite Mehrheit setzen digitale Lernmedien wie Wissensbibliotheken, Wikis und Onlineforen in der dualen Ausbildung ein. Bei jedem vierten Unternehmen fußt die Ausbildung jedoch noch kaum oder gar nicht auf digitalen Grundlagen. Das zeigt eine repräsentative Studie des Projekts „Netzwerk Q 4.0“ am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zum Digitalisierungsstand in der Ausbildung.

Die gute Nachricht: In vielen Unternehmen ist die Digitalisierung längst in der Ausbildung angekommen. So vermitteln gut neun von zehn Unternehmen digitale Fähigkeiten und Kenntnisse, wie das Institut au der Basis von repräsentativen Umfragedaten ermittelt hat.

Trotz der vielfältigen Aktivitäten auf operativer Ebene haben sich aber nur 36 Prozent aller Unternehmen nach eigener Einschätzung bereits intensiv mit der Digitalisierung ihrer Ausbildung beschäftigt. „Betriebliche Ausbildung sollte jedoch systematisch an die Veränderungen, die sich durch die Digitalisierung ergeben, angepasst werden. Es ist wichtig, dass sich das Berufsbildungspersonal fortlaufend digitale Kompetenzen aneignet, um die zur Verfügung stehenden Lernmedien sinnvoll einsetzen zu können“, sagte IW-Forscherin Paula Risius.

Der im Rahmen der IW-Studie neu entwickelte „Ausbildungsindex 4.0“ zeige, dass knapp 30 Prozent der Unternehmen zu den hoch digitalisierten „Ausbildungsunternehmen 4.0“ gehören. Diese vermitteln eine Vielzahl digitaler Kompetenzen, setzen diverse digitale Lernmedien ein und gehen die Digitalisierung der Ausbildung intensiv an. „Schön zu sehen ist, dass sich das Ausbildungspersonal dieser Vorreiter-Unternehmen regelmäßig weiterbildet und mit den neuesten digitalen Technologien vertraut ist“, sagte Risius.