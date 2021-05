Italien prescht vor : Hoffnung auf Reisefreiheit wächst

Die Strände in Italien sollen diesen Sommer wieder offen für Touristen sein Foto: dpa/Fabio Sasso

Rom/Düsseldorf Italien öffnet für Urlauber, Mallorca kann ohne Quarantäne-Vorgabe besucht werden, die Kanzlerin erwartet freies Reisen in diesem Sommer auch für Nicht-Geimpfte. Derweil warnt die Justizministerin vor dem Fälschen von Impfausweisen.

Während Italien am Wochenende verkündet hat, relativ bald Einreisen von Urlaubern auch ohne Quarantäne zu erlauben, stellte Bundeskanzlerin Merkel (CDU) klar, das sie im Sommer von einer weitgehenden Reisefreiheit in Europa auch für Bürger ausgeht, die bis dahin keine Impfung hatten. „Ich bin sehr hoffnungsfroh, dass wir auch insgesamt uns das leisten können, was auch im vergangenen Sommer möglich war“, sagte sie am Wochenende nach dem EU-Gipfel in Porto, zu dem sie sich wegen der Corona-Pandemie von Berlin aus hatte zuschalten lassen. „Von wann an das der Fall ist, das kann ich noch nicht sagen.“ Der Fortschritt der Impfkampagne mache ihr jedoch Mut, dass es bald neue Reisemöglichkeiten geben werde. Dort, wo die Inzidenzwerte fielen, werde immer mehr möglich sein.

Zudem erklärte Merkel auf Nachfrage, die Möglichkeit eines Urlaubs in diesem Sommer gelte „selbstverständlich“ auch für Ungeimpfte, also ebenso wie im Jahr 2020, als es noch gar keine Impfungen gab.

Die in Italien geplanten Regeln untermauern die Worte der Kanzlerin. So sollen ab Mitte Mai vollständig geimpfte Personen leichter ins Land kommen, kündigte Italiens Außenminister Luigi di Maio an. Das Land plane aber auch, die bisherige Mini-Quarantäne von fünf Tagen für Einreisende aus der EU abzuschaffen. Dann würde es ausreichen, einen negativen Corona-Test oder eine Bescheinigung der Genesung vorzulegen. „Der Tourismus ist ein wichtiger Baustein für den Neustart Italiens“, sagte di Maio, ein Politiker der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung.

So wie Italien treiben viele Länder ihre Öffnung für Urlauber voran. Griechenland will am 15. Mai in die Tourismussaison starten. Besucher müssen bei der Einreise einen Impfnachweis oder einen negativen Test vorlegen. In Spanien können Touristen auf die Balearen reisen, ohne nach der Rückkehr hierzulande in Quarantäne zu müssen.

Scharf warnt Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) davor, sich einen gefälschten Impfausweis zu besorgen, um Reisen zu können. Das sei eine Straftat, die mit Freiheitsstrafe bestraft werden könne. Sie befürwortet einen schnellen Start des geplanten digitalen Impfpasses. Aber die Übertragung von Daten aus den gelben Impfpässen dürfe nur dort vollzogen werden, wo die Impfung tatsächlich stattgefunden hatte, damit auf keinen Fall gefälschte gelbe Impfausweise genutzt werden, um sich einen falschen digitalen Impfausweis zu erschleichen. In den digitalen Impfausweis sollen übrigens auch Testergebnisse hereinkommen oder ein Testat zur Genesung.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant bisher, gelbe Impfpässe möglicherweise in Apotheken in digitale Impfpässe übertragen zu lassen. Da wäre die Sicherheit vor Fälschungen gefährdet, befürchtet das Justizministerium offensichtlich.