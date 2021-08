Andreas Pinkwart trifft Railslove : IT-Bündnis arbeitet an Genesenen-Zertifikat

IT-Bündnis arbeitet an Genesenen-Zertifikat

Köln Beim Kampf gegen die Pandemie setzt die Landesregierung auf die Vielfalt der digitalen Angebote. Neben Angeboten zur Kontaktdatenerfassung will ein Bündnis nun auch weitere Angebote erarbeiten.

Luca im Süden, Luca im Norden: Gleich 13 Bundesländer hat das Berliner Start-up Nexenio in den vergangenen Monaten von seiner Luca-App zur Kontaktdatenerfassung überzeugt. Doch in Köln hat man sich offenbar gesagt: „Mer stonn zesamme“. Die Stadt hat sich gegen die Luca-App entschieden und setzt stattdessen auf eine lokale Lösung namens „Meine Checkins“, die vom Kölner Unternehmen Railslove entwickelt wurde.

Das Beispiel passt zum Kurs, für den sich auch NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) entschieden hat – Motto: Eigenständigkeit statt zentraler Vorgaben. Das Land NRW hat keine zentrale Lizenz für die Luca-App gekauft. Stattdessen setzt man auf eine Schnittstelle namens Iris, über die Gesundheitsämter und ganz verschiedene Anbieter von Kontaktdatenerfassungslösungen vernetzt werden können. So soll jeder Gastronom und jeder Kunde die freie Wahl haben, welche App er nutzt. „Nur wenn alle an einem Strang ziehen, kann digitales Pandemie-Management Erfolg haben“, sagte Minister Pinkwart bei einem gemeinsamen Besuch mit der parteilosen Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Railslove-Geschäftsführer Jan Kus in Köln.