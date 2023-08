Britisches Magazin über Bahn und Bürokratie Ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas?

Ist es wieder so weit? Ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas, wie die britische Wirtschaftszeitung „The Economist“ fragt. Auf dem Cover ihrer aktuellen Ausgabe zeigt sie ein Ampelmännchen - grün zwar, aber einen Tropf mit Infusionsflasche vor sich herschiebend. Ausgerechnet die größte Volkswirtschaft Europas krank und auf Hilfe anderer angewiesen. So schlimm wie Ende der 1990er Jahre ist es zwar nicht. Damals trugen wir schwer an den Folgen der deutschen Einigung, die Arbeitslosigkeit stieg am Ende auf fünf Millionen, und das Wachstum schwächelte. Doch auch jetzt reicht es für eine schwere strukturelle Krise. Dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) meint, krank seien wir nicht „aber etwas untertrainiert“, so Habeck unlängst im „Zeit“-Interview, unterschätzt die Dramatik. Deutschland wird auch in den nächsten fünf Jahren langsamer wachsen als die USA, Großbritannien oder das frühere Sorgenkind Spanien.