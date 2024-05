57 Meter hoher Behälter Iqony baut Groß-Wärmespeicher in Gelsenkirchen

Mit seinem Fassungsvermögen von 31 Millionen Litern wird der Speicher zu den größten in Deutschland gehören. Der größte hierzulande steht in Berlin (Reuter West, 56 Millionen Liter). Ein Speicher in Halle (Saale) fasst 50 Millionen Liter. Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es mehrere Speicher. Die Stadtwerke Düsseldorf betreiben einen, der fast 36 Millionen Liter fasst. Erst jüngst hatte der Versorger Rheinenergie in Köln einen Speicher mit einem Fassungsvermögen von drei Millionen Kubikmetern in Betrieb genommen.