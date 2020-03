Kostenpflichtiger Inhalt: Interview mit Peter Altmaier : „Für unsere Wirtschaft muss es ein Fitnessprogramm geben“

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will mit Hilfspaketen die Unternehmen durch die Corona-Krise bringen. Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin Wirtschaftsminister Peter Altmaier geht davon aus, dass der Wachstumseinbruch für die Wirtschaft wegen der Ausbreitung des Coronavirus schlimmer sein wird als in der Finanzkrise vor zehn Jahren. Für die Zeit nach der Krise will er ein großes Konjunkturprogramm auflegen. Im Interview mit unserer Redaktion kündigt er auch Nachbesserungen an den aktuellen Finanzhilfen für die Wirtschaft an.