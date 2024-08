Hasskommentare, Mobbing und Gewalt Negative Erfahrungen im Internet – 82 Prozent suchen sich Unterstützung

Dass das Internet heutzutage zum Alltag von Kindern und Jugendlichen gehört, ist nun wirklich keine Überraschung mehr. Sie sind in die digitale Welt hineingeboren worden und auch in der Schule nahezu täglich mit technischen Hilfsmitteln wie Smartboards im Klassenraum in Kontakt. Am Dienstag stellte der Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche Bitkom die Ergebnisse seiner diesjährigen Kinder- und Jugendstudie vor. 942 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren in Deutschland wurden online zu ihrem Mediennutzungsverhalten befragt und füllten entweder selbstständig oder mit Unterstützung ihrer Eltern die Befragung aus. Die Ergebnisse zeigen unter anderem, wie häufig sie das Internet nutzen, welche Sozialen Netzwerke sie bevorzugen und wie sie auf negative Erlebnisse im Netz reagieren.