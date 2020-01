Sicherheit für Internet-Käufe : Verbraucherschutz-Behörden in der EU arbeiten enger zusammen

Verbraucherschutz-Behörden in der EU arbeiten enger zusammen

Brüssel Internet-Käufer sollen in Zukunft besser abgesichert sein. Dazu arbeiten Verbraucherschutz-Behörden in der EU zukünftig enger zusammen.

Zum Schutz von Verbrauchern im Internet arbeiten nationale Behörden der EU-Staaten künftig enger miteinander zusammen. Am Freitag in Kraft getretene EU-Regeln sollten Käufer besser absichern, wenn ein Händler in einem anderen EU-Land ansässig ist als sie selbst, teilte die EU-Kommission mit. Dafür bekämen nationale Behörden zudem mehr Rechte.