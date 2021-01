Bankgeschäft : Vier von fünf Konten online geführt

Düsseldorf In der Pandemie zahlen zudem viele lieber mit der Karte als mit dem Smartphone. Vor allem älteren Menschen erscheint das Bezahlen mit dem Smartphone als zu unzuverlässig oder zu unsicher.

Das liegt natürlich nicht nur am Siegeszug des Internets, sondern auch daran, dass Filialen in der Pandemie vorübergehend geschlossen wurden und auch die Banken Teile ihrer Belegschaft ins Home­office schickten. Gleichzeitig trauen die Kunden ihrer Hausbank offenbar deutlich mehr als den Internet-Riesen: Auf die Frage, ob man sich ein Girokonto bei Apple, Google oder Facebook vorstellen könne, antworteten selbst in der Altersgruppe der 18- bis 27-Jährigen zusammengerechnet 85 Prozent mit „sehr unwahrscheinlich“ oder „eher unwahrscheinlich“.