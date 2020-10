Kostenpflichtiger Inhalt: Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforscher : Die Institute reduzieren ihre Konjunkturprognose

Die Konjunkturexperten der Wirtschaftsforschungsinstitute waren 2019 noch persönlich anwesend, als sie ihre Gemeinschaftsdiagnose vorstellten. In diesem Jahr wurde die Pressekonferenz ins Internet verlegt – wegen der Corona-Krise. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Die Corona-Krise werde länger andauern als bisher vorausgesehen und die Erholung der Konjunktur im Herbst und Winter falle schwächer aus, so die Wirtschaftsforscher in ihrer Gemeinschaftsdiagnose. Sie sind aber immer noch optimistischer als die Bundesregierung.

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognose für das laufende und das kommende Jahr deutlich um jeweils etwa einen Prozentpunkt gesenkt. Die Corona-Krise werde länger andauern als bisher vorausgesehen und die Erholung der Konjunktur im Herbst und Winter falle schwächer aus, so die Institute in ihrer neuen Gemeinschaftsdiagnose, die sie am Mittwoch vorlegten. Die Konjunktur werde zwar weiterhin einen V-förmigen Verlauf nehmen, denn nach dem tiefen Einbruch im März und April sei die deutsche Wirtschaft ab Mai wieder stark gewachsen. Da die Erholung aktuell aber schwächer geworden sei, werde der „rechte Schenkel des V“ nun aber „abgeflachter“ aussehen, sagte Stefan Kooths, Konjunkturchef am Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW).

Für 2020 erwarten die Institute eine Schrumpfung der Wirtschaftsleistung um 5,4 Prozent. Anfang April, zu Beginn der Krise, waren sie noch von 4,2 Prozent minus ausgegangen. Mit der neuen Prognose bewegen sie sich im Mittelfeld. Die Bundesregierung etwa erwartet ein Minus von 5,8 Prozent.

Im kommenden Jahr werde die Wirtschaft stark wachsen, aber weniger stark als bisher vorausgesehen, so die Institute. Da die Corona-Schutzmaßnahmen nach ihren Annahmen etwa zur Jahresmitte 2021 auslaufen und die wirtschaftliche Tätigkeit wieder fast überall möglich werde, nehmen die Institute ein Wirtschaftswachstum von 4,7 Prozent an, ausgehend vom geringen Niveau des Vorjahrs. Bisher hatten sie 2021 ein Wachstum von 5,8 Prozent erwartet. 2022 werde die Wirtschaft mit 2,7 Prozent expandieren. Erst zum Jahresende 2021 werde das Vorkrisenniveau beim Bruttoinlandsprodukt wieder erreicht. Allerdings bleibe das Produktionspotenzial, also das Leistungsniveau der Wirtschaft, noch längere Zeit um etwa einen Prozentpunkt schwächer als vor der Krise, sagte Kooths.

Gebremst werde die Erholung zum einen durch jene Branchen, die in besonderem Maße auf soziale Kontakte angewiesen seien – etwa Gaststätten und Tourismus, das Veranstaltungsgewerbe oder der Luftverkehr. Zum anderen verlangsame die Investitionszurückhaltung der Unternehmen den Aufschwung, weil sich deren Eigenkapital durch die Krise vielfach verschlechtert habe. Maßgeblich getragen werde die Erholung von den Exporten, die im Zuge der Krise besonders drastisch eingebrochen waren.

Der Corona-Krise sind nach der Prognose bereits 820.000 Jobs zum Opfer gefallen, allerdings steht Deutschland damit im Vergleich zu anderen Industrieländern gut da. Die Arbeitslosenquote dürfte von 5,0 Prozent im Jahr 2019 in diesem und im nächsten Jahr auf 5,9 Prozent steigen und erst 2022 wieder leicht auf 5,5 Prozent zurückgehen.

Die Konjunkturprogramme der Politik hätten dazu beigetragen, dass die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte selbst in der akuten Krisenphase insgesamt relativ stabil geblieben seien, so die Institute. Bei den Bürgern habe sich Kaufkraft im Umfang von 150 Milliarden Euro angestaut, so Kooths. Das Geld werde nicht ausgegeben, sondern gespart, weil die Verbraucher in der Krise weniger Konsummöglichkeiten hätten. Sobald einkaufen wieder leichter möglich werde, würde der Konsumstau aufgelöst und die Konjunktur anschieben.

Die Mehrheit der Institute kritisierten die bis Jahresende befristete Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 Prozent als nicht zielgerichtet genug und weitgehend unwirksam. Lediglich das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin befürwortete auch die 18 bis 20 Milliarden Euro teure Steuersenkung. Für Kurzarbeitergeld und Konjunkturpaket der Bundesregierung insgesamt gab es aber viel Lob von den Ökonomen. Sie schlugen vor, die Zahlung des Kurzarbeitergeldes künftig von der konjunkturellen Entwicklung abhängig zu machen: In Rezessionen solle es länger, in Erholungsphasen kürzer gewährt werden.

Claus Michelsen vom DIW sprach zudem von vielen „blinden Flecken“, die von der Wirtschaftspolitik noch nicht angegangen worden seien. So hätten Unternehmensgründer, Kleinstunternehmen und Soloselbstständige große Probleme, die Krise zu überstehen. Die Institute begrüßten jüngste Pläne von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), die Überbrückungshilfen für Unternehmen zu verlängern und spezielle Hilfen für Soloselbständige und in der Krise besonders betroffene Branchen wie Veranstalter, Gastronomie und Hotellerie einzuführen.