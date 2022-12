Laut Studie NRW exportiert mehr ins Ausland

Eine Möglichkeit wäre laut dem Kölner Institut der Deutschen Wirtschaft (IW), eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren: Produkte würden so lange wie möglich genutzt, indem sie repariert und wiederverwendet würden. Um die notwendigen Voraussetzungen dafür zu schaffen, müssen unter anderem alle Materialflüsse analysiert werden. Das Forschungsinstitut hat das für Nordrhein-Westfalen gemacht und ist zu bemerkenswerten Ergebnissen gekommen: In NRW wird demnach rund viermal so viel Material abgebaut, wie in Produktions- und Verbrauchsprozessen verwertet wird. Das verdeutlicht, wie ineffizient der Rohstoffabbau funktioniert. So gingen 2020 von insgesamt 813 Millionen Tonnen Rohstoffen rund 176 Millionen in die Wertschöpfung des Systems ein. Außerdem importiert das Bundesland doppelt so viele Materialien aus der restlichen Welt wie aus anderen Bundesländern.Seit 1994 zeichnet sich ein steigender Import-Trend ab. Das gilt vor allem für fossile Energieträger: Waren es 1994 noch rund 50 Millionen Tonnen, so stieg die Menge bis 2020 auf knapp 90 Millionen. Während die Mengen an Material, die NRW in andere Bundesländer exportiert, gleich blieben, steigt die Zahl der Exporte stetig. Bei den Rohstoffen verdreifachte sie sich seit 1994 fast – von 22 Millionen Tonnen auf 58 Millionen Tonnen.