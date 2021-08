Regierung setzt Insolvenzantragspflicht aus : Von der Flutkatastrophe getroffene Unternehmen kommen um Pleite vorerst herum

Berlin Die Bundesregierung will nach der Hochwasserkatastrophe vor allem im Westen Deutschlands eine Pleitewelle von Unternehmen verhindern. Gesunde Firmen, die unverschuldet in finanzielle Not geraten sind, sollen bis Ende Oktober keinen Antrag auf Insolvenz stellen müssen.

Berlin Die Bundesregierung will nach der Hochwasserkatastrophe vor allem im Westen Deutschlands eine Pleitewelle von Unternehmen verhindern. Gesunde Firmen, die unverschuldet in finanzielle Not geraten sind, sollen bis Ende Oktober keinen Antrag auf Insolvenz stellen müssen. Das Kabinett brachte am Mittwoch ein entsprechendes Gesetz auf den Weg. Der Bundestag muss noch zustimmen. Die betroffenen Unternehmen seien von einem Moment auf den anderen in eine große wirtschaftliche Not geraten, sagte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). „Betriebe, Fahrzeuge und Geräte wurden zerstört oder stark beschädigt.“ Daran, das Geschäft oder den Betrieb weiterführen zu können, sei vielerorts überhaupt nicht zu denken, weil der Wiederaufbau Kraft und auch viel Geld koste. Es seien zwar bereits umfangreiche finanzielle Hilfen auf den Weg gebracht worden, so Lambrecht. „Wir müssen aber verhindern, dass Unternehmen nur deshalb zum Insolvenzgericht gehen müssen, weil Unterstützungsleistungen wie die von uns beschlossenen Hilfen nicht rechtzeitig bei ihnen ankommen.“