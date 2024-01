Neuausrichtung Insolventer Festnetztelefon-Hersteller Gigaset wird verkauft

Für den insolventen Schnurlostelefon- und Smartphone-Hersteller Gigaset ist ein Käufer gefunden. Der Hongkonger Rivale VTech Holdings werde den operativen Geschäftsbetrieb einschließlich der Produktionsanlagen in Bocholt übernehmen, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. VTech sieht sich als größter Hersteller von Festnetztelefonen in den USA, ist aber vor allem auf elektronische Lernprodukte für Babys und Vorschulkinder spezialisiert. Gigaset war im Herbst nach einem unerwarteten Umsatzrückgang in die Pleite gerutscht.