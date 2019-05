Pläne vom Tisch : Thyssenkrupp sagt offenbar Konzernaufspaltung ab

Hauptsitz der ThyssenKrupp in Essen. Foto: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Frankfurt/Main Insidern zufolge sagt der Industriekonzern Thyssenkrupp seine Aufspaltung ab. Auch das Tata-Bündnis soll vom Tisch sein. Konzernchef Guido Kerkhoff erwäge hingegen eine Holding-Struktur. Der Konzern äußerte sich dazu nicht.

Der Industriekonzern Thyssenkrupp sagt Insidern zufolge seine geplante Aufspaltung in zwei Teile ab. Auch die geplante Stahl-Fusion mit Tata sei vom Tisch , sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Damit werde nicht mehr gerechnet.

Stattdessen erwäge Konzernchef Guido Kerkhoff eine Holding-Struktur mit der Möglichkeit, die Aufzugssparte abzuspalten oder an die Börse zu bringen. Thyssenkrupp lehnte einen Kommentar ab.

Die geplante Konzernaufspaltung in einen Industriegüter- und einen Werkstoffkonzern ist das ureigene Projekt von Kerkhoff, der seit knapp einem Jahr im Amt ist. Doch wegen des Kursverfalls der Thyssen-Aktien – am Mittwoch sank der Kurs auf den tiefsten Stand seit 15 Jahren – mache die Aufspaltung keinen Sinn mehr, sagten die Insider. Denn das konjunkturanfällige Werkstoffgeschäft sollte finanziell abgesichert werden, indem es an dem profitableren Industriegüterkonzern eine Beteiligung hält. Je weniger Thyssenkrupp jedoch wert ist, desto höher müsste die Beteiligung des Werkstoffkonzerns sein. Zudem wurden die Kosten der Aufspaltung im Konzern auf rund eine Milliarde Euro geschätzt. Auch deshalb stellte die neue Aufsichtsratschefin Martina Merz das Vorhaben nochmal auf den Prüfstand, wie Insider Reuters gesagt hatten.