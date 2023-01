Trotz neuem EU-Gesetz Lebensmittelhandwerk in NRW verzichtet auf Insekten

Auf den ersten Blick wirkt der „Düsselhopper“ wie jedes andere Vollkornbrot. Er schmeckt saftig, Honig verleiht ihm eine leichte Süße, Ackerbohnen sorgen für die nötigen Proteine und Leinöl macht ihn mit seinen Vitaminen zu einem gesunden Snack. Drei Monate lang lagen die Düsselhopper-Laibe neben Laugenstangen, Puddingteilchen und Kuchen in der Auslage von Bäckerei Hinkel in Düsseldorf. Nur ein Schild verriet, was sie von anderen Backwaren unterscheidet: Das Brot besteht teilweise aus Insektenmehl, genauer gesagt aus pulverförmigen Buffalo-Mehlwürmern.