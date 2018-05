Innogy laufen die Kunden weg - der Gewinn schrumpft deutlich

Info

Der Anfang und das Ende von Innogy

Gründung Mit Innogy brachte RWE sein kombiniertes Geschäft für Ökostrom und für Vertrieb an die Börse. Der Newcomer hat mehr als 40.000 Mitarbeiter und 23 Millionen Kunden. Der Börsenwert liegt bei 20 Milliarden Euro.

Zerschlagung RWE verkauft sein Innogy-Paket von 77 Prozent an Eon. Dafür erhält RWE von Eon unter anderem alle Ökostromaktivitäten und 16,7 Prozent an Eon. Alle drei Konzerne sind in Essen.