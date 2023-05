Gegen den Trend Inflation treibt Online-Lebensmittelhandel

Lange Zeit war das Geschäft über das Internet der Wachstumsgarant für den deutschen Einzelhandel. Zunächst, weil immer mehr Menschen in einer Mischung aus Zeitmangel und Bequemlichkeit dazu neigten, von zu Hause aus einzukaufen anstatt im Ladenlokal, danach in der Hochzeit der Pandemie, weil sie aus Sorge vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus die Geschäfte mieden. Dieser Trend hat in diesem Jahr wieder deutlich nachgelassen. Was unter anderem dazu geführt hat, dass der Branchenverband HDE seine Prognose für den Online-Handel zurückgefahren hat. Statt acht Prozent Umsatzplus stehen nur noch 5,8 Prozent auf der Agenda (wovon real nur noch zwei Prozent übrig bleiben).