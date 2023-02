Vieles wird teuer Warum die Inflation in NRW wieder kräftig steigt

Im Vergleich zum Januar 2022 verteuerten sich vor allem Lebensmittel wie Molkereiprodukte und Eier (plus 37,2 Prozent) sowie Speisefette und Speiseöle (plus 34,2 Prozent). Hier sind die Preise wegen des Krieges im Jahresverlauf stark gestiegen. Bei Öl hatte es wegen der Lieferprobleme in der Ukraine teilweise eine Verknappung des Angebots auf ausländischen Märkten gegeben, zudem gab es Hamsterkäufe in Deutschland. Inzwischen hat sich die Lage entspannt, gegenüber Dezember haben die Speiseölpreise sogar leicht nachgegeben. Gegenüber dem Vorjahr legten in NRW die Preise für Brot und andere Getreideerzeugnisse stark zu und zwar um 22,5 Prozent zu, die für Fleisch um 19,1 Prozent. Bäckern machen die hohen Heizkosten besonders zu schaffen. Auch für Gesundes müssen Verbraucher stärker in die Tasche greifen: Obst wurde am sieben Prozent teurer, Gemüse um 13 Prozent. Teilweise liegt das auch an den Energiekosten der Treibhäuser.