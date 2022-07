Steigende Preise : Inflation in NRW liegt im ersten Halbjahr bei knapp sieben Prozent

Düsseldorf Auch in NRW sind die Preise rasant angestiegen – im ersten Halbjahr durchschnittlich um 6,9 Prozent. Vor allem bei Energie und Kraftstoffen mussten die Menschen in NRW ordentlich draufzahlen.

Die Verbraucherpreise sind in NRW im ersten Halbjahr um durchschnittlich 6,9 Prozent angestiegen. Wie das Landesstatistikamt am Montag mitteilte, erhöhten sich Energiekosten für Haushalte im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 um ein Drittel (33,8 Prozent). Auch Verkehr mit Kraftstoffen kostete viel mehr (13 Prozent), bei Nahrung und alkoholfreien Getränken lag das Preisplus bei 8,8 Prozent. Bekleidung und Schuhe blieben hingegen fast gleich teuer (plus 0,5 Prozent), auch Wohnungsmieten erhöhten sich relativ schwach (plus 1,4 Prozent).