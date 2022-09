Neuer Rekordwert : Inflation erreicht in der Eurozone im September voraussichtlich 10,0 Prozent

Brüssel Laut Statistikbehörde Eurostat ist der Inflationswert in der Eurozone auf 10,0 Prozent gestiegen. Demnach legten allein die Energiepreise um 40,8 Prozent zu.

Die Inflation in der Eurozone ist im September voraussichtlich auf einen neuen Rekordwert von 10,0 Prozent gestiegen. Das gab die Statistikbehörde Eurostat am Freitag auf der Grundlage erster Schätzungen bekannt.

Die höchsten Inflationsraten im Währungsraum wiesen mit mehr als 20 Prozent erneut die drei baltischen Staaten auf. So stiegen die Verbraucherpreise in Estland um 24,2 Prozent, in Litauen um 22,5 und in Lettland um 22,4 Prozent. In Deutschland betrug die nach europäischen Standards berechnete Inflationsrate 10,9 Prozent.