Einigung in der Ampel-Koalition Wie die Regierung die Unternehmen beim Strompreis entlasten will

Halbwegs zufrieden ist dagegen Mona Neubaur, grüne Wirtschaftsministerin von NRW: Ein Industriestrompreis sei „ein wichtiger Baustein“, um die grüne Transformation zu gestalten: „Deswegen bin ich froh, dass der Kanzler und der Bundesfinanzminister nun endlich auf unser Drängen reagiert haben, das ist gut für NRW und gut für die Menschen in NRW. Für eine abschließende Bewertung gilt es jetzt die Details der beschlossenen Regelungen für die Unternehmen in unserem Land zu prüfen.“ Der Vorsitzende der NRW-SPD, Achim Post, hat die Einigung der Ampel-Koalition für einen Industriestrompreis begrüßt. „Dass sich die Bundesregierung auf eine Strompreisbrücke für produzierende Unternehmen geeinigt hat, ist ein wichtiges und zukunftsweisendes Signal für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft, gerade auch bei uns in Nordrhein-Westfalen“, sagte Post. „Das Volumen des Maßnahmenpakets kann sich sehen lassen. Jetzt liegt der Ball im Bundestag, wo die Fraktionen die einzelnen Elemente weiter prüfen werden“, sagte Post. „Entscheidender Maßstab ist für mich, dass die Strompreisbrücke in ihrer Wirkung das Ziel erreichen muss, Wettbewerbsfähigkeit und Planungssicherheit gerade auch für die energieintensive Industrie zu schaffen“, so der Chef der NRW-SPD.