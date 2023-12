Den fünften Monat in Folge Industrieproduktion ging im Oktober zurück

Die Industrieproduktion hat ihre Talfahrt im Oktober fortgesetzt. Im Vergleich zum September ging sie um 0,4 Prozent zurück - das war der fünfte Rückgang in Folge, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. „Das ist nicht nur der längste Rückgang seit 2008, sondern auch der niedrigste Stand seit der Pandemie“, erklärte der Konjunkturexperte der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Jupp Zenzen.