Bis zu 800 Wagen auf 1000 Einwohner in einem Landkreis Zahl der Autos in NRW steigt immer weiter

Bund, NRW-Landesregierung und viele Verbände reden unaufhörlich davon, dass die Menschen stärker auf den ÖPNV und das Fahrrad setzen sollen, aber die tatsächliche Entwicklung im NRW-Verkehrssektor geht teilweise in eine andere Richtung: Seit 2020 stieg die Zahl der in NRW zugelassenen Pkw von 10,2 Millionen auf 10,6 Millionen an. Auf 1000 Bürger kommen mittlerweile 582 Pkw, vor vier Jahren waren es noch 570.