Höhere Strompreise in vielen NRW-Städten : Eon-Ableger Eprimo lehnt neue Kunden ab

Düsseldorf Kunden, die beispielsweise wegen des Lieferendes bei Stromio einen neuen Grundversorger brauchen, müssen in vielen NRW-Städten wie Mönchengladbach, Bonn, Neuss, Krefeld, Ratingen kräftig zahlen. Eon und die Stadtwerke Düsseldorf behandeln Rückkehrer von Discountern besser.

Die NRW-Verbraucherzentrale bestätigt das Bild.: „Viele NRW-Anbieter nehmen happige Neukundenaufschläge in der Grundversorgung“, berichtet Sieverding. In Solingen und Bochum würden von den Stadtwerken 58 Cent pro Kilowattstunde von neuen Kunden in der Grundversorgung verlangt, in Krefeld seien es 63,7 Cent, in Ratingen 70,6 Cent, in Leverkusen 75 Cent, in Neuss 82 Cent, beim Versorger New in Mönchengladbach müssen pro Kilowattstunde mindestens 98 Cent in der Grundversorgung überwiesen werden. In Bonn sind 65,7 Cent für neue Kunden in der Grundversorgung fällig, für viele Kunden könnte der Aufschlag bei 1500 Euro im Jahr liegen, errechnete Check24.