Probleme auch im NRW-Nahverkehr : Bahn kürzt wegen Omikron Züge im Fernverkehr

In Corona-Zeiten tragen die ICE-Züge nicht nur symbolische Masken, sie sind oft auch kürzer Foto: dpa/Kay Nietfeld

Düsseldorf/Berlin Kräftiger Gegenwind für den Zugverkehr in NRW: Bisher von Abellio gefahrene Strecken werden von den Wettbewerbern ab Dienstag übernommen, was schon jetzt auf das Angebot drückt. Und Omikron sorgt dafür, dass weniger Lokführer oder Schaffnerinnen bereit stehen.

(rky) Die Deutsche Bahn und die anderen Bahnunternehmen sorgen sich wegen der Folgen von Omikron sowie wegen des schwer zu steuerbaren Übergangs von bisherigen Abellio-Strecken auf die Wettbewerber Ende des Monats in NRW.

Wegen der Pandemie sei die Sitzplatzkapazität um rund drei Prozent gekürzt worden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Verweis auf einen Bericht an den Aufsichtsrat der Bahn. So fahren ICE zwischen Köln und Frankfurt manchmal nur mit einem Zugteil statt mit zweien. Die Fahrgäste können das relativ gelassen sehen, weil aktuell sowieso nur wenige Menschen per Zug unterwegs sind.