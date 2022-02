NRW-Wirtschaftsminister unklar zu Impfpflicht : In NRW entstehen 100.000 neue Jobs

Düsseldorf Die Wirtschaft in NRW legt dieses Jahr nach Angaben des RWI-Leibniz-Instituts um 3,6 Prozent zu, etwas mehr als im Bundesdurchschnitt. Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart fordert eine neue Impfkampagne im Herbst, aber wie er ein sensibles Thema sieht, sagt er nicht.

Der Corona-Krisenstimmung zum Trotz geht es der NRW-Ökonomie deutlich besser, als viele denken. Dieses Jahr ist mit einem Zuwachs von 3,6 Prozent zu rechnen, nachdem das Plus vergangenes Jahr bereits bei 2,9 Prozent lag. In der Summe erholt sich das bevölkerungsreichste Bundesland etwas schneller als der Bund vom Absturz 2019, so das RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. 2022 liegt NRW wieder 2,2 Prozent über dem Vorkrisen­niveau von 2019, bundesweit liegt das Plus laut RWI bei 1,9 Prozent.

Der Aufschwung tut dem Arbeitsmarkt gut. Die NRW-Arbeitslosenquote sinkt von aktuell 7,0 auf 6,7 Prozent, so die RWI-Prognose. In den vergangenen vier Jahren seien in NRW 400.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze entstanden; dieses Jahr sollen nach Berechnung der Wissenschaftler weitere 100.000 dazukommen, NRW hat dann also 500.000 Jobs mehr. „Wir sind im Deutschland-Vergleich gut durch die Pandemie gekommen“, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) bei der Vorstellung der Zahlen. Ralf Stoffels, Präsident der IHK Nordrhein-Westfalen, warnte allerdings vor neuen Risiken: Die hohen Preise für Energie und viele Rohstoffe würden viele Branchen und die Verbraucher belasten. Es müsse alles getan werden, um den besonders von Corona getroffenen Bereichen wie der Gastronomie zu helfen: „Schnellstmöglich“ sollten die 2G-Regel im Einzelhandel und die ­2G-plus-Regel in der Gastronomie wegfallen. 14 Prozent der Gastronomen würden eine Insolvenz befürchten, also seien auch für sie weitere Lockerungen wichtig.