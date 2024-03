Immobilien In 159 NRW-Kommunen steigt die Grundsteuer

Der Städte- und Gemeindebund in Nordrhein-Westfalen (StGB NRW) nimmt dafür auch die Politik in die Verantwortung. „Dass viele Kommunen die Hebesätze für die Grundsteuer B erhöhen, ist eine zwangsläufige Folge der vielen Krisen und der langjährigen Unterfinanzierung durch Bund und Land. Den Gemeinden bleibt oft gar nichts anderes übrig, wenn sie ihrer gesetzlichen Pflicht nachkommen wollen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen“, sagte Christoph Landscheidt, Präsident des StGB und Bürgermeister in Kamp-Lintfort. Man habe gegenüber der Landesregierung mehrfach klargemacht, dass Erhöhungen der Grundsteuer in NRW als Flächenland mit den bundesweit höchsten Hebesätzen eigentlich nicht mehr zumutbar seien. „Echte Hilfen sind dennoch ausgeblieben.“, so Landscheidt, „wenn Städte und Gemeinden vor Ort nicht mehr gestalten können und dauerhaft am Tropf hängen, haben wir einen Fehler im System. Korrigieren können das nur Bund und Land.“