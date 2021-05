Duisburg : SPD lässt bei Erich Staake nicht locker

Im Dezember geht Erich Staake sowieso - aber das Land hat noch keinen Nachfolger oder eine Nachfolgerin Foto: dpa/Federico Gambarini

Duisburg Duisburgs Hafenchef stürzt vorerst nicht über die Impfaffäre, doch der Druck bleibt hoch. Die SPD will wissen, welche Verbindungen es zwischen dem Hafen und dem Altersheim gab, in dem Erich Staake seine Spritze bekam. Erstaunlicherweise wurde noch kein Nachfolger oder keine Nachfolgerin ernannt, obwohl Staake am 1. Dezember sowieso geht.