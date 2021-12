Wiesbaden/Berlin : Immobilienpreise steigen so stark wie nie

Wiesbaden/Berlin In den größten Städten der Bundesrepublik wie Köln und Düsseldorf legten Notierungen für Häuser und Wohnungen in einem Jahr um 14,5 Prozent zu.

Die Preise für Immobilien sind mit einem Plus von durchschnittlich zwölf Prozent innerhalb des vergangenen Jahres so schnell wie nie zuvor gestiegen. Das ermittelte das Statistische Bundesamt in einem am Mittwoch veröffentlichten Vergleich der Immobilienpreise für Eigentumswohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser vom dritten Quartal diesen Jahres zum Vorjahresquartal. Noch stärker aufwärts ging es in den sieben größten Städten der Republik, zu denen Köln und Düsseldorf gehören. Hier legten die Preise um 14,5 Prozent in Relation zum Vorjahresquartal zu. Weil Menschen für einen Hauskauf zunehmend in ländliche Regionen ausweichen, legten dort die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser laut den Statistikern sogar um 15,5 Prozent zu.

„Zumindest in den Großstädten führt dieser Trend zu einer Spaltung der Gesellschaft“, sagt Hans-Jochem Witzke, Vorsitzender des Mieterbundes in Düsseldorf. „Junge Leute können sich ein Haus nur leisten, wenn ihnen ihre Eltern viel Kapital dazugeben. Wer dieses Glück nicht hat, muss die Stadt oft verlassen.“

Info Die Bundesbank warnt vor zu hohen Preisen Warnung Laut Bundesbank-Vorstand Claudia Bucher liegen die Preise für Wohnimmobilien „zehn bis 30 Prozent über dem Wert, der durch Fundamentaldaten gerechtfertigt ist“. Dies gelte auch für viele Angebote auf dem Land.



Strategie Käufer, die ein Haus sehr lange bewohnen und die sich niedrige Zinsen für mindestens zehn Jahre sichern, tragen wenig Risiko. Schwierig wird es, wenn der Job verloren geht, wenn ein schneller Umzug nötig wird oder wenn ein Paar sich trennt.

Kritisch sieht auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) die Lage. Der Markt zumindest in den größten Städten drohe durch Spekulation zu überhitzen, sagt DIW-Experte Konstantin Kholodilin. Die Immobilienpreise hätten deutlich schneller als die Mieten in den letzten Jahren angezogen, was nicht alleine durch das niedrige Zinsniveau erklärt werden könne. „Angesichts dieser Entwicklung kann es in den nächsten Jahren dort zu Preiskorrekturen kommen, also zum Platzen von Immobilienpreisblasen“, sagt Kholodilin.

Im aktuellen Wochenbericht zeigt das DIW, wie dramatisch sich die Bewertungen von Immobilien verändert haben. Eigentumswohnungen in den größten 114 Städten Deutschlands seien aktuell im Schnitt doppelt so teuer wie vor zehn Jahren. Für Eigenheime und Baugrundstücke werden etwa 75 Prozent höhere Preise erzielt als noch im Jahr 2010, wobei schon damals gerade in den Großstädten ein beachtliches Preisniveau zu verzeichnen war.

Weil die Mieten längst nicht so stark wie die Preise steigen, kostet eine Immobilie mittlerweile das 24-Fache der Jahreskaltmiete, stellen die Forscher fest. Vergleichbar teuer gewesen seien Häuser und Wohnungen das letzte Mal kurz nach der deutschen Wiedervereinigung, weil damals Sonderabschreibungen viele Investoren angelockt hätten. Doch nach dem damaligen Boom folgte „ein Jahrzehnt stagnierender Immobilienpreise“, so das Berliner Institut. Es warnt damit vor einem neuen Abwärtstrend.

Ob es nun wirklich zu fallenden Notierungen kommt, ist offen. Sicher scheint aber, dass die Zeit der schnellen Wertzuwächse vorbei ist. „Wer nach Jahren der steigenden Notierungen jetzt einsteigt, sollte erst einmal keine großen Sprünge nach oben erwarten“, sagt Michael Voigtländer, Immobilienexperte beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Käufern, die eine Immobilie sehr lange bewohnen wollen, könne das Risiko zeitweiser Rückschläge egal sein, die anderen müssten etwas aufpassen: „Die Zinsen sind weiterhin sehr niedrig, was einen Kauf auch bei deutlich gestiegenem Preis sinnvoll machen kann.“ Das gelte insbesondere, wenn Bürger neu in eine Region kommen und dann einen relativ teuren Mietvertrag akzeptieren müssen.