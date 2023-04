Entwicklung der Immobilienpreise Schlecht sanierte Häuser verlieren deutlich an Wert

Voigtländer bezifferte jüngst den möglichen Preisrückgang in diesem Jahr auf zehn bis 20 Prozent. Jones Lang Lasalle kam in seiner Analyse zu dem Ergebnis, bis zu einem Drittel betrage die mittlere Differenz bei den angebotenen Kaufpreisen im Vergleich zu effizienten Gebäuden. Ein prägnantes Beispiel sind alte Bergbau-Arbeiterhäuser in NRW und im Saarland. Da ist nach Einschätzung aus Maklerkreisen von bis zu 50 Prozent Wertverlust die Rede. Wohl auch mit Blick darauf sieht Burkhard Blandfort, Vorsitzender des Immobilienverbands Deutschland IVD West, eine akute Bedrohungslage für Immobilieneigentümer vor allem im Saarland. Dort gibt es die höchste Wohneigentumsquote in Deutschland, aber eines der durchschnittlich niedrigsten verfügbaren Einkommen bundesweit. „Vor allem Besitzer älterer Bestandsimmobilien, deren Standard hierzulande eher unterdurchschnittlich zu bewerten ist, würden durch das Gebäudeenergiegesetz schnell und unweigerlich an die Grenzen ihrer finanziellen Belastbarkeit geführt“, so Blandfort.