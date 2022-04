Neue Empirica-Statistik : So teuer sind Immobilien in der Region

Düsseldorf Die Preise für Eigentumswohnungen sind im ersten Quartal im Schnitt um 2,4, die für Ein- und Zweifamilienhäuser um mehr als drei Prozent gestiegen. Mit steigenden Zinsen könnte der Boom aber nachlassen.

In Düsseldorf ist die Verlangsamung des Mietanstiegs ohnehin nur ein schwer fassbares Thema. Wenn man für die Miete einer Neubauwohnung im Schnitt mehr als 14 Euro je Quadratmeter zahlen muss (in Köln und Bonn sind es etwa 13), ist das viel Geld. Auch Köln und Bonn gehören da noch zu den 35 teuersten Standorten der Republik. Die Landeshauptstadt liegt bei den Neubauten unter den Großstädten auf Platz sechs hinter München , Frankfurt, Stuttgart, Berlin und Freiburg; in der Gesamtbetrachtung aller Städte und Landkreise (in der unter anderem mehrere teure bayerische Regionen auffallen) immer noch auf Platz zwölf. Das nordrhein-westfälische Gegenstück ist das ostwestfälische Höxter mit durchschnittlichen Neubau-Mieten von 7,87 Euro.

Ein Blick auf die Entwicklung der vergangenen fünf Jahre verdeutlicht noch einmal, wie exorbitant die Preise teils gestiegen sind.In Düsseldorf kosten neu gebaute Wohnungen knapp 70 Prozent mehr als Anfang 2017, in Bonn sogar 66 Prozent. Schaut man auf den Gesamtmarkt, beträgt das Plus in Düsseldorf im gleichen Zeitraum sogar 81 Prozent, in Münster 78 und in Bonn 71 Prozenzt. Bei den Häusern liegen die Steigerungsraten zwischen 38 Prozent bei einem Ein- oder Zweifamilienhaus in Münster und sage und schreib 93 Prozent für neugebaute Eigenheime in Köln. Dagegen fällt der Mietanstieg mit durchschnittlich um die 20 Prozent binnen fünf Jahren natürlich moderat aus, wenngleich auch das manche Haushalte stark belastet.