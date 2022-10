Haus- und Wohnungspreise : Immobilienmarkt vor der Wende

Düsseldorf Erstmals seit 2013 sind die Preise für Häuser und Wohnungen kaum noch gestiegen, teils sinken sie schon. So soll es weitergehen: Das Empirica-Institut sieht für nächstes Jahr einen Rückgang von wenigstens zehn Prozent.

Seit dem Jahr 2013 haben wir uns daran gewöhnt, dass die Preise für Eigentumswohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser immer weiter stiegen. Mit wachsender Frustration mussten viele Bau- und Kaufwillige in dieser Zeit zur Kenntnis nehmen, dass das Ziel der eigenen Immobilie für sie auch bei seinerzeit noch historisch niedrigen Zinsen in immer weitere Ferne rückte. Jetzt könnte sich aber eine Wende abzeichnen: Nach Angaben des Berliner Beratungs- und Marktforschungsinstituts Empirica sind die Preise für Wohnungen und Häuser im dritten Quartal dieses Jahres erstmals seit 2013 kaum noch gestiegen, je nach Region sogar gesunken. Das bezieht sich auf den Bestand – unabhängig vom Baujahr. Aber auch bei den Neubauten fallen die Preissteigerungen deutlich moderater aus als zuletzt.

In Zahlen heißt das: Im Durchschnitt aller Baujahre sind Eigentumswohnungen zwischen Anfang Juli und Ende September 2022 um 0,7 Prozent billiger gewesen als im Quartal davor. Bei den Ein- und Zweifamilienhäusern beträgt der Rückgang 1,3 Prozent. Gestiegen sind dagegen die Mieten, für die man im Schnitt 1,7 Prozent mehr bezahlen musste. Das Plus bei Neubaumieten fällt mit 1,5 Prozent etwas kleiner aus. Neue Eigentumswohnungen kosten 0,7 Prozent mehr, neue Häuser 0,1 Prozent weniger als im zweiten Quartal.

Info Düsseldorf national in den Top Ten Teure Städte Im Top-Ten-Ranking der zehn teuersten deutschen Städte bei den Neubau­mieten ist Berlin hinter München auf den zweiten Rang vorgerückt. Dahinter folgen Frankfurt, Stuttgart, Freiburg und – als teuerste NRW-Stadt – Düsseldorf. Eigentumswohnungen Bei den neu gebauten Wohnungen ist Düsseldorf preislich die Nummer vier hinter München, Stuttgart und Frankfurt.

Die Preisberuhigung am Immobilienmarkt hat in erster Linie damit zu tun, dass die Nachfrage gesunken ist. Da machen Verkäufer dann irgendwann auch mal Abstriche, wenn sie merken, dass den potenziellen Abnehmern die Preise ab einem gewissen Niveau zu hoch sind. Das wiederum liegt auch am jüngsten Anstieg bei den Bauzinsen, der die Finanzierung für Bauherren und Käufer um mehrere Prozentpunkte und damit um mehrere Tausend Euro pro Jahr verteuert hat.

Gehen die Preise also deutlich herunter? „Das lässt sich so schwer sagen. Das Preisniveau könnte im kommenden Jahr zwischen zehn und 30 Prozent sinken“, sagt Empirica-Geschäftsführer Reiner Braun. Doch sei eine solche Prognose schwierig: Einerseits drückten weiter steigende Bauzinsen auf die Preise, andererseits würden Neubauten durch steigende Baukosten teurer. Das verringere das Angebot, während die Nachfrage beispielsweise durch den Zuzug von Menschen wieder wachse.

Sehr skeptisch sieht Empirica das jetzt von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) bekräftigte Ziel, pro Jahr 400.000 Wohnungen neu zu bauen. „Deutschland leidet nicht an einer Knappheit an Wohnfläche. Im Zeitraum 2015 bis 2021 wurden bundesweit knapp zwei Millionen Wohnungen neu gebaut“, heißt es in der aktuellen Immobilienmarkt-Studie des Instituts. Die Gesamtfläche dieser Wohnungen belaufe sich auf rund 200 Millionen Quadratmeter. Wer sich dieses Ausmaß nicht vorstellen kann: Das entspricht in etwa dem kompletten Wohnungsbestand von Schleswig-Holstein und Hamburg zusammen.

Mit anderen Worten: Es wird Wohnraum gehortet. Jede(r) in Deutschland bewohnt mittlerweile im Schnitt 47 Quadratmeter. Darunter sind beispielsweise Eltern, deren Kinder ausgezogen sind, und für die es womöglich günstiger ist, da zu bleiben, wo sie sind, als in eine kleinere Wohnung umzuziehen: „Es gibt keine Anreize zum Wechsel in kleinere Wohnungen. Im Gegenteil: Der Umzug wird sogar bestraft“, erklärt Empirica und begründet dies mit den vergleichsweise hohen Kosten für den Kauf einer neuen, kleineren Immobilie an einem anderen Standort (Grunderwerbssteuer, Makler, Umzug). Wer von einer Mietwohnung aus dem Bestand in eine Neubauwohnung zieht, legt in der Regel auch deutlich drauf. Dafür hat man natürlich mehr Wohnkomfort, aber nicht bei allen Menschen gibt das Portemonnaie das her. Abgesehen davon, dass manche auch nicht aus ihrer vertrauten Umgebung heraus wollen.